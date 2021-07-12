Villa yapmak için düzetme çalışması yapılan arazide tarihi mezarlar ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Villa yapmak için düzetme çalışması yapılan arazide tarihi mezarlar ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Zuhal Zengin - Haberler | Kültür Sanat

Villa yapmak için düzetme çalışması yapılan arazide tarihi mezarlar ortaya çıktı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde villa yapımı için arazide kepçe ile düzeltme çalışmaları yapan vatandaş, tarihi eser olduğu değerlendirilen mezarları ortaya çıkardı.

Villa yapmak için düzetme çalışması yapılan arazide tarihi mezarlar ortaya çıktı

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde villa yapımı için arazide kepçe ile düzeltme çalışmaları yapan vatandaş,

tarihi eser olduğu değerlendirilen mezarları ortaya çıkardı.

İlçenin Soğcakpınar köyü Kaşıkcı mahallesinde Şerafettin Gür isimli şahsın arazisinde villa yapımı için kepçe ile çalışan işçiler düzeltme çalışmaları yaptıkları sırada tarihi mezar olduğu tahmin edilen bir yapıyla karşılaştı. Durumun bildirilmesiyle kazı alanına Bilecik Müze Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müze yetkililerinin yaptığı incelemede, tarihi eser olduğu değerlendiren ve bölgenin nekropol olarak adlandırılan bir mezarlık alanı olduğu tahmin ediliyor. Yapının üstü geçici olarak kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, bölgenin kamulaştırılmasının ardından geniş çaplı arkeolojik kazılar başlayacak. Eserin hangi döneme ait olduğu ve içinden ne çıkacağı yapılacak inceleme sonucunda netlik kazanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istimlak çalışmaları devam bölgede Bilecik Müze yetkililerin yaptığı yüzey araştırmasında nekropol olarak adlandırılan bir mezarlık alanı olduğu tahmin ediliyor. Toprakla üzeri örtülen bölgenin definecilerden koruması için jandarma ekipleri tarafından gözetim altında tutuluyor.

Villa yapmak için düzetme çalışması yapılan arazide tarihi mezarlar ortaya çıktı
Villa yapmak için düzetme çalışması yapılan arazide tarihi mezarlar ortaya çıktı
Villa yapmak için düzetme çalışması yapılan arazide tarihi mezarlar ortaya çıktı
Villa yapmak için düzetme çalışması yapılan arazide tarihi mezarlar ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zuhal Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Petek Dinçöz Zeynep Bastık Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Metin Oktay Alper Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Villa yapmak için düzetme çalışması yapılan arazide tarihi mezarlar ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 13:52:17. #1.16#

title