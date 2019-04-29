Ünlü Oyuncu Vildan Atasever Evlilik İçin İlk Adımı Attı

Birçok yapımın ses getiren oyuncusu Vildan Atasever, son olarak ''Tek Yürek'' dizisiyle ekranlara gelmişti. Şu sıralar ekranlardan uzak olan oyuncu, sevgilisi Erkan Akdemir ile nişanlandı. Sade bir tören düzenleyen çiftin nişanına yakın arkadaşlar davet edildi.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN TANIŞTILAR

Uzun süre oyuncu İsmail Hacıoğlu ile birlikte olan ve 2010 yılında ilişkilerini nikah ile taçlandıran ikili 2015 yılında boşanmıştı. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen Atasever, Pazar akşamı iş adamı Erkan Akdemir ile nişanlandı. Geçen yıl Ağustos ayında Belgrad ormanındaki yürüyüş sırasında nişanlısıyla tanışan Atasever, "Kısa süreli bir arkadaşlık döneminden sonra ikimizde ilişkimizi resmiyete taşımak istedik." dedi.

'BUGÜN YENİ BİR GÜNE UYANDIM'

Vildan Atasever, "Ailelerimiz tanıştı ve ilişkimizi destekledi. Bugün yeni bir güne uyandım ve Çok mutluyum. Ailelerimiz arasında örf ve adetlerimize uygun bir şekilde isteme ve nişanımız oldu. Yaz sonunda tüm sevdiklerimizin katılacağı kır düğünü yapmayı planlıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.