Vildan Atasever kimdir? Mehmet Erdem'le evlenecek olan Vildan Atasever kaç yaşında, nereli? Vildan Atasever biyografisi!

Başarılı oyuncu Vildan Atasever, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mehmet Erdem'le evlilik kararı aldı. Vildan Atasever kimdir? Mehmet Erdem'le evlenecek olan Vildan Atasever kaç yaşında, nereli? Vildan Atasever hayatı ve biyografisi nedir?

İlişkilerine bir şans daha veren Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Ünlü çiftin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldığı öğrenildi. Başarılı oyuncu Vildan Atasever, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mehmet Erdem'le evlilik kararı aldı. Vildan Atasever kimdir? Mehmet Erdem'le evlenecek olan Vildan Atasever kaç yaşında, nereli? Vildan Atasever hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever 26 Temmuz 1981 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, Lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi. 4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KARİYERİ

İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki genç kızın yakınlaşmasını konu alan İki Genç Kız filminde oynadığı Handan rolüyle yaptı. Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazandı. İlk filminde bu önemli ödülü alması oldukça tartışıldı. Daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.

Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Show TV'de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer'le başrolü paylaştı ve film 1.423.000 kişi tarafından izlendi.[3] Ay Yapım'ın projesi, atv'de yayınlanmış olan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz'le beraber rol aldı. Sonra TRT 1'de Boyut Film'in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine rol aldı. Daha sonra yine TRT'de Osmanlı Tokadı dizisinde İstanbul karakterini canlandırdı. Kanal D'de yayınlanan Yaz'ın Öyküsü dizisinde Umut karakterini canlandırdı. Ardından Klavye Delikanlıları adlı dizide Seyran rolünü oynadıktan sonra son olarak da yine TRT'de Tek Yürek adlı dizide rol aldı.

NİKAH TARİHLERİ KESİNLEŞTİ

Magazin D'nin haberine göre; Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çifti, 9 Eylül tarihinde Beyoğlu'nda bulunan bir otelde dünyaevine girecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.