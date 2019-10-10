Viking Kuşatması Filmi

10.10.2019 08:58

Çılgın kadınlardan oluşan bir çete, büyük bir plan hazırlığındadır. Kadınlar, sevdiklerini köle olarak satan yolsuz keşişlerle dolu bir manastırı yok etmek istemektedir. Ancak onların planı, şeytani bir ordu ile karşı karşıya geldiklerinde bozguna uğrar.

Yönetmen: Jack Burton

Senaryo: Philip Dyas, Alastar Kirton

Oyuncular: Michelle McTernan, Sarah Driver, James Groom, Adam McNab, Jamie O'Hara, Michael Geary, Alan Booty, Phil Deguara, Rosanna Hoult, Richard Sandling, Craig Russell, Owain Rhys Davies

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Viking Siege

Yapımcı Firma: Tornado Films

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 119 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 18.10.2019



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Kaynak: InterSinema.com