VIII. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali 'Yunus Emre' temasıyla başlıyor

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012 yılında, uluslararası edebiyat ve sanat organizasyonu olarak başlatılan ve belirlenen bir tema etrafında gerçekleştirilen İstanbulensis Şiir Festivali, 25-29 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecek.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012 yılında, uluslararası edebiyat ve sanat organizasyonu olarak başlatılan ve belirlenen bir tema etrafında gerçekleştirilen İstanbulensis Şiir Festivali, 25-29 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecek. Şiir festivalinin bu yılki teması 'Yunus Emre' olacak.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor. 25-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin bu yılki teması "Yunus Emre" oldu. Festivalin sloganı ise yine Yunus Emre'nin "Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz" olarak belirlendi. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, sekizinci senesinde de dünyanın farklı coğrafyalarından önemli isimlere ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında Türk şiirindeki tarihi ve sosyolojik arka planı, hem dilin hem de toplumun değişimiyle incelemek için 5 oturum tertip edilecek. Bu oturumlar kapsamında hem Türk şiirinin hem de Türk akademisinin öne çıkan isimlerinden; Ahmet Murat, Ali Ural, Adnan Özer, Bahtiyar Aslan, Dursun Ali Tökel, Güven Adıgüzel, Hüseyin Akın, Mevlana İdris, Mustafa Özçelik, M. Fatih Andı, Mustafa Akar, M. Kayahan Özgül, Mehmet Narlı, Murat Güzel, Turan Karataş, Zafer Acar, Zeynep Arkan yer alacak.

Açılış konseri Yücel Arzen'den

Festival, 25 Mayıs Salı günü Yücel Arzen konseriyle başlayacak. Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerini seslendirecek olan Arzen, dinleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

İstanbulensis Şiir Festivali'nde, beş oturumun dışında festival boyunca merkeze taşıyacağı "Yunus Emre" imgesi, anlamı ve şiiri için birbirinden değerli araştırmacıların ve şairlerin ağırlanacağı Yunus Emre oturumları düzenlenecek. Ayrıca Türkiye'de Yunus Emre çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Mustafa Tatçı "Yunus Emre Yorumları" isimli konuşmasıyla yer alırken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Bizim Yunus ve Türkiye'si" isimli bir konuşma gerçekleştirecek.

İskender Pala, Şair Fatih Sultan Mehmed'i anlatacak

Şiir festivalinde, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanlığı görevini yürüten yazar Prof. Dr. İskender Pala, Fatih Sultan Mehmed'in şair yönünü anlatacak. Onun tarihe yön verişine, İstanbul'un Fatihi oluşundan bağımsız bir şair olarak dilini, şiirsel anlatımını hem dönemiyle hem de kişiliğiyle inceleyecek. Festival boyunca tüm etkinlikler ve oturumlar dijital mecralarda "online olarak" yayınlanacak.

"Şiirin evrensel ruhunu şehrimizde hissedeceğiz"

Festivalle ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivalimiz ile şiirin evrensel ruhunu şehrimizde hissedeceğiz. Farklı temalarla şiirseverlerle buluşturduğumuz festivalimiz bu sene Yunus Emre'nin diliyle dünyaya seslenecek. Tabi bu yıl pandemi kurallarını da dikkate alarak bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Pandemiden dolayı festivalimiz online olarak yapılacak. Daha öncekilerde dünyanın farklı yerlerinden gelen şairlerimizi okullarımızda öğrencilerimizle bir araya getiriyorduk. Salgın sürecini yaşadığımız bu günlerde hemşehrilerimizi ve gençlerimizi pandemi tedbirleri doğrultusunda dijital ortamda şiirle buluşturacağız. Türkçenin güzel sesi Yunus Emre temasıyla düzenleyeceğimiz büyük organizasyonumuz kapsamında Türk şiiri ve Türk akademisyenlerden birbirinden değerli isimleri ağırlayacağımız için oldukça memnunuz. İlçemize şiir dolu günler diliyorum" şeklinde konuştu.

Festival kapsamındaki etkinlikler, Sultanbeyli Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı