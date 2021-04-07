(VİDEO-GRAFİK) 2020 yılı E-ticaret verileri açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacminin 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 226 milyar 200 milyon liraya yükseldiğini belirterek, "e-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019 yılında yüzde 9,8 iken, 2020 yılında 5,9 puan artışla ortalama...