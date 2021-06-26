VFŞL Yaz Mevsimi 3. hafta 1. gün karşılaşmaları sona erdi

VFŞL Yaz Mevsimi'nde 3. hafta 1. gün tamamlandı.

VFŞL Yaz Mevsimi 3. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı.

'nde bugün oynanan 5 karşılaşma ile birinci gün sona erdi.

Oldukça heyecan verici ve bir hayli çekişmeli maçlara tanıklık ettiğimiz karşılaşmaların Hızlı İstatistiklerini ve sonuçlarını Playerbros'ta sizleri için hazırladık.

Saat 15: 00'te başlayan günün karşılaşmaları Lolespor Youtube ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden her hafta olduğu gibi canlı olarak yayınlandı.

Canlı yayının tekrarına göz atmak isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Espor ve NASR Esports Namağlup!

Ligde şu ana kadar çıktığı tüm karşılaşamaları kazanan Galatasaray Espor ve SuperMassive Blaze bugün karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi Galatasaray Espor oldu ve SuperMassive Blaze ilk yenilgisini aldı.

Günün üçüncü karşılaşmasında NASR Esports, 1907 Fenerbahçe Espor karşısında kazanarak ligde namağlup bir şekilde yoluna devam eden takım oldu.

VFŞL 3. Hafta 1. Gün Sonuçları

Galakticos 1-0 5 Ronin

Dark Passage 1-0 Beşiktaş

1907 Fenerbahçe Espor 0-1 NASR Esports

fastPay Wildcats 1-0 Team Aurora

SuperMassive Blaze 0-1 Galatasaray Espor

VFŞL üçüncü hafta birinci gününün ilk mücadelesi Galakticos ve 5 Ronin arasında gerçekleşti. Mücadelenin galibi Galakticos oldu.

Galakticos 1-0 5 Ronin

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 30.32

Skor: 15 - 11

Altın: 55.4b - 48.7b

Alınan Kuleler: 9 - 3

Ejder: 3 - 2

Baron: 1 - 0

Alamet: 1 - 1

Dark Passage 1-0 Beşiktaş

Günün ikinci mücadelesinde Dark Passage ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi Dark Passage oldu.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 35.55

Skor: 21 - 14

Altın: 58.7b - 68.7b

Alınan Kuleler: 8 - 2

Ejder: 3 - 0

Baron: 1 - 0

Alamet: 1 - 1

1907 Fenerbahçe Espor 0-1 NASR Esports

Günün üçüncü mücadelesinde 1907 Fenerbahçe Espor ve NASR Esports mücadelesi vardı. 37 dakikalık mücadeleyi NASR Esports kazandı.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 37.04

Skor: 9 - 18

Altın: 58.3b - 67.2b

Alınan Kuleler: 2 - 10

Ejder: 1 - 4

Baron: 1 - 1

Alamet: 1 - 1

fastPay Wildcats 1-0 Team Aurora

Günün dördüncü mücadelesinin kazananı fastPay Wildcats oldu. Team Aurora'nın ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 23.06

Skor: 22 - 6

Altın: 46.8b - 33.7b

Alınan Kuleler: 7 - 0

Ejder: 3 - 0

Baron: 1 - 0

Alamet: 1 - 1

Galatasaray Espor 1-0 SuperMassive Blaze

Günün sonucu merakla beklenilen, beşinci ve son karşılaşması olan mücadelenin galibi Galatasaray Espor oldu.

Oyun Süresi: 34.30

Skor: 13 - 2

Altın: 65.9 - 54.9b

Alınan Kuleler: 11 - 3

Ejder: 4 - 1

Baron: 2 - 0

Alamet: 2 - 0

VFŞL 3. hafta 1. gün karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde oldu.

VFŞL Yaz Mevsimi'nde 3. hafta ilk günü mücadelelerinin sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros