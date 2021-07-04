VFŞL Sunucu Tahmin yarışmasında son durum belli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VFŞL Sunucu Tahmin yarışmasında son durum belli oldu!

VFŞL Sunucu Tahmin yarışmasında son durum belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Zirvenin sahibi noeldayilol.

VFŞL Sunucu Tahmin yarışmasında son durum Lolespor resmi Twitter adresi üzerinden paylaşıldı. VFŞL Yaz Mevsimi'nde 4. hafta birinci gününü dün oynanan karşılaşmalar ile geride bıraktık.

Lolespor tarafından sunuculara ve izleyicilere yapılan maç sonu kim kazanır tahminlerinde ise 4. haftanın ardından zirve yarışında durum şu şekilde oldu;

4 haftalık lig serüveninde oynanan 35 karşılaşmadan sonra 31 doğru tahmini ile zirvede Oğuz "" Avcı bulunmakta.

Hemen ardında ikinci sırada 30 doğru tahmin ile Kürşad "" Demirer yer alırken üçüncü sırada ise Kaan "" Kural 30 doğru tahmin ile zirve yarışını takip etmekte.

İzleyicilerin karşılaşmalardan önce oy verdiği Lolespor resmi hesabı ise 28 doğru tahmin ile 8. sırada bulunmakta.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 4. hafta 1. gün sonuçlarına ve puan durumuna göz atmak isterseniz, tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Fahrettin Koca Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Ece Çeşmioğlu Ayşegül Çınar Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Fatih Terim Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VFŞL Sunucu Tahmin yarışmasında son durum belli oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 12:21:48. #1.16#

title