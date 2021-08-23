VFŞL'de finalin adı belli oldu! Galatasaray Espor ile Nasr Esports karşı karşıya geliyor
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VFŞL'de finalin adı belli oldu! Galatasaray Espor ile Nasr Esports karşı karşıya geliyor

VFŞL'de finalin adı belli oldu! Galatasaray Espor ile Nasr Esports karşı karşıya geliyor
Bültenler - Haberler | Gamegar

4 Eylül'de Volkswagen Arena'da gerçekleşecek, heyecanla beklenen 2021 Türkiye Büyük Finali'nde, şampiyonluk mücadelesi verecek takımlar Galatasaray Espor ile Nasr Esports oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yarı final aşaması 21-22 Ağustos tarihlerinde oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Galatasaray Espor ile Nasr Esports adlarını 2021 Türkiye Büyük Finali'ne yazdırdı.

İLK FİNALİST NASR ESPORTS

Yarı final aşamasının ilk gününde Nasr Esports ile GALAKTICOS karşı karşıya geldi. Nasr Esports lig aşamasını ikinci, GALAKTICOS ise üçüncü sırada tamamlamıştı. Nasr Esports baştan sona dominant bir performans göstermeyi başararak 3-0'lık galibiyetle adını 2021 Türkiye Büyük Finali'ne yazdırdı. Nasr Esports, VFŞL'ye 2021 Kış Mevsimi'nde katılmış ve ilk mevsiminde çeyrek final aşamasında elenmişti. Yaz Mevsimi'nde yaptığı takviyelerle çok daha iddialı bir ekip halini alan Nasr Esports henüz ligdeki ikinci mevsiminde finale ulaşmayı başardı.

GALATASARAY ESPOR'UN İLK FİNALİ

Yarı final aşamasının ikinci günü Galatasaray Espor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi. Galatasaray Espor lig aşamasını lider tamamlamış, Beşiktaş ise altıncı sırada kalmıştı. Rakibini zorlayarak herkesi şaşırtmayı başaran Beşiktaş'ın performansı yeterli olmadı ve Galatasaray seriyi 3-1 kazanarak finale yükseldi. VFŞL'ye 2017 Kış Mevsimi'nde katılan Galatasaray Espor tarihinde ilk defa finale yükseldi.

TÜRKİYE BÜYÜK FİNALİ 4 EYLÜL'DE VOLKSWAGEN ARENA'DA

Yarı finallerden başarıyla ayrılan Galatasaray Espor ile Nasr Esports adlarını finale yazdırdı. Yılın en iyi League of Legends takımının belli olacağı 2021 Türkiye Büyük Finali, 4 Eylül Cumartesi günü Volkswagen Arena'da gerçekleşecek. Karşılaşmalar canlı olarak Twitch/riotgamesturkish, Youtube/lolespor ve lolespor.com üzerinden yayınlanacak.

Finale dair daha fazla bilgi ise ilerleyen günlerde lolespor.com adresinden ve @lolespor sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

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Kaynak: Bültenler

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