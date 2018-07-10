Veysel Eroğlu Görevi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Devretti

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin su meselesini kökünden çözdüklerini vurgularken, yeni sistemin ilk Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sizden öğreneceğimiz çok şey var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düzenlenen törenle görevi Veysel Eroğlu'ndan devraldı. Tarım ve ormancılığın Türkiye ekonomisindeki en önemli sektör olduğunu belirten Eroğlu, tarım olmadan gıdanın olmayacağını dile getirerek, "Yakın bir gelecekte Türkiye'deki en önemli sektörlerin başında gıda üretimi ve güvenliği gelecek. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı dört yatırımcı kuruluş var. Bunlardan en büyüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'dür" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2003'te DSİ Genel Müdürü olarak göreve başladığını kaydeden Eroğlu, "Türkiye'de ilk defa 'yap-işlet-devret'in önünü açarak su kullanma anlaşması projeleriyle baraj ve hidroelektrik santrali yapımını özel sektöre açtık. DSİ büyük barajlar inşa etti. Şu anda dünyada en çok baraj ve gölet inşa eden bir kurum olarak tarihi geçtik. 525 baraj, bin göletle bir destan yazdık. Ayrıca 518 hidroelektrik santral yaptık" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin su meselesini kökünden çözdük" vurgusunu yapan Eroğlu, "Türkiye'deki illerin su problemini 2060, 2071 yılına kadar çözdük. Şu ana kadar 6,5 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. Bu hamle ile Türkiye'de tarım şaha kalktı" diye konuştu.

Eroğlu, bakanlığı dönemindeki diğer hizmetlerine ilişkin de bilgi verdi. Ormanlara dikilen gelir getirici türlerin gelirinin 49 yıllığına vatandaşlara verildiğini ama vatandaşların kendisinden bu sürenin uzatılmasını istediklerini ifade eden Eroğlu, sürenin uzatılması için 2067 yılında bakan olarak kişiye mektup yazdığını belirtti. Eroğlu, "Size bir mektup vereceğim, bu mektubu sizden sonraki bakana da teslim edeceksiniz. Bu mektup 2067 yılındaki bakana teslim edilmek üzere elden ele verilecek bu mektup. Sebebi şu, ben vatandaşlara söz verdim" ifadelerini kullanarak mektubu Pakdemir'liye teslim etti.

"Sizden öğreneceğimiz çok şey var"

Pakdemirli ise Bakan Eroğlu'na birikimlerini ve tecrübelerini aktarmasından dolayı teşekkür ederek, "Sayın Bakanım burayı bırakmak yok, elinizi, gözünüzü bizim üzerimizden eksik etmeyeceksiniz, sizin tecrübelerinizden faydalanacağız. Sizden öğreneceğimiz çok şey var, size soracağımız çok şey olacak" dedi.

Vatandaşların kendilerinden yeni projeler beklediğini dile getiren Pakdemirli, Mevlana'nın "Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım" sözünü anımsatarak, yeni sistemin hakkını vereceklerini vurguladı. Pakdemirli, "Yerlilik ve millilik ekseninde tarım ve ormancılık politikalarımızı 2023'e, 2053'e ve 2071'e inşallah taşıyor olacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli eşinin bulduğu "Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanlarla büyüsün" sloganını paylaştı. Tören verilen hediyelerden sonra son buldu. - ANKARA