Veyis Ateş: Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı montaj
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Veyis Ateş: Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı montaj

Veyis Ateş: Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı montaj
BBC - Haberler | Dünya

Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile telefon görüşmesi olduğu öne sürülen ses kaydının montaj olduğunu söyledi.

Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile telefon görüşmesi olduğu öne sürülen ses kaydının montaj olduğunu söyledi.

Ses kaydının bir kısmını daha önce bazı gazeteciler köşe yazılarında aktarmış, son olarak bugün Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık söz konusu 54 saniyelik kısmı YouTube üzerinden yayınlamıştı.

HaberTürk'ten istifa eden Veyis Ateş ve Türkiye tarafından aranan işadamı Sezgin Baran Korkmaz bu hafta canlı yayında tartışmış ve Ateş aralarında iddia edildiği gibi bir telefon görüşmesi geçmediğini söylemişti.

Yayınlanan ses kaydının kalitesi son derece düşük olduğu için söylenenleri anlamak her zaman mümkün olmuyor.

Bu kaydın yayınlanmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Veyis Ateş, "Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarımdan kaydedilerek oluşturulan bu ses kaydının montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açıktır" dedi.

Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş'in kendisinden "bir lobi, bir klik adına 10 milyon euro istediğini" öne sürüyordu.

Söz konusu iddia Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in 6 Haziran'da yayımladığı bir videoda kullandığı ifadelerin ardından tartışılmaya başlanmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz ise dün Avusturya'da gözaltına alındı.

BBC
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Veyis Ateş: Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı montaj - Haberler
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