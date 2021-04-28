Veterinerler açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri çalışacak mı? Buradan çalışanlar sokağa çıkma yasağından

Tam kapanmada veterinerler açık mı, çalışıyor mu? Veterinerler sokağa çıkma yasağından muaf mı tutulacak? Veterinerlerin çalışma saatleri ne zaman? Saat kaç ila kaç arasında veterinerler açık olacak? Tam kapanmada veterinerler ile ilgili vatandaşların merak ettiği konulardan birisi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak mı oldu.

Tam kapanmada veterinerler açık mı? Veterinerlikte çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı olacak? Veterinerler açık mı? Veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri tam kapanmada çalışacak mı? Buradan çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı?

VETERİNERLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre:

"Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklar listesinde yer alıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLERİN VE KİŞİLERİN LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;