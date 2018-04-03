Veteriner Hekimler Odası Hastane Tercihini Yaptı

Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı Büyük Anadolu Hastaneleri'ni tercih etti.

Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladı. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirdiği sağlık protokolü uygulamasını geniş bir yelpazeye yayarak sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzalayan Büyük Anadolu Hastaneleri, büyük bir aile olan veterinerlere hizmet vermenin gururunu yaşıyor.

Kurumsal sağlık sözleşmesini imzalayan Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, "Sağlık alanında verdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Büyük Anadolu Hastaneleri ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladık. Yapılan anlaşmayla birlikte odamızın yöneticileri, çalışanları, üyeleri ve birinci derece yakınları Büyük Anadolu Hastaneleri'nden sağlık hizmetlerinin sağladığı imkanlardan faydalanabilecektir. Bu imkanı bize sağlayan Büyük Anadolu Hastaneleri yetkililerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dediler.

Büyük Anadolu Hastaneleri'ni tercih ettiği için Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'na teşekkür eden Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, "Edirne'den Kars'a ve Samsun'dan Adana'ya dünyanın dört bir yanından gelen hastalara umut olmaya, her kesimden büyük takdir gören sağlık uygulamaları ile misafirlerimize aile ortamı sunuyoruz. Alanında uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Hastane olarak her zaman sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bu imkanlardan daha iyi faydalanmaları amacıyla eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla sağlık anlaşması imzalıyoruz. Yapılan anlaşma ile kurum yöneticileri, çalışanları ve birinci derece yakınları hastanemizin sağladığı indirimlerden yararlanabiliyorlar. Bu düşünceler içinde biz de Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'na hastanemizi tercih etmesinden ötürü mutluluk duyduğumuzu belirtmek ister, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" diye konuştu. - SAMSUN