Vestel'in Bütçe Dostu Telefonu Venus V7 Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vestel, şubat ayında Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıttığı Venus V7 cihazını satışa sundu. Yapay zeka desteği de bulunan cihaz diğer birçok konuda da dikkatleri üstünde topluyor.

Yapay zeka destekli kamera sayesinde Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Günbatımı, Doğa, Fon ışığı, Kumsal ve Çiçek çekim modlarıyla birlikte birçok çekim modunu destekleyen cihaz, düşük bütçeli fotoğraf tutkunlarını da memnun edecek gibi görünüyor.

Vestel'in ilk damla çentikli ekrana sahip modeli Venus V7, çift SIM kart desteğinin yanı sıra arkada 13 MP + 2 MP, öndeyse 8 MP'lik bir kamerayı barındırıyor.

6,2 inçlik OLED bir ekrana sahip olan Venus V7, 720x1520 çözünürlükle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Cihaz, gücünü MediaTek'in MT6762V/WB işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdekli işlemciyse 4x 2,1 GHz ARM Cortex-A73 + 4x1,95 GHz ARM Cortex-A53'ten oluşuyor.

3 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip olan Venus V7, microSD kart girişinin yanı sıra kulaklık girişini de bünyesinde barındırıyor. Bunun yanı sıra 4.050 mAh'lik bataryasıyla birlikte olağandışı bir batarya ömrünü de kullanıcılarına sunan cihazın 29 saat 48 dakikalık bir konuşma süresi olduğunu belirtmekte de fayda var. Son olarak cihazın kutudan Android 9 Pie ve ekran koruyucuyla çıktığını belirtmekte fayda var.

Vestel'in açıklamalarına göre 1.699 TL'ye satışa çıkan olan cihaz, düşük bütçeli kişilerin tercihleri arasında yer alacak gibi görünüyor.

Vestel Venus V7 teknik özellikler:

Boyutlar: 71,8x155,4x8,11 mm



Ekran: 6,2 inç, 720x1520 piksel



İşlemci: Mediatek MT6762V/WB işlemci yongası (4x2,1 GHz ARM Cortex-A73 + 4x1,95 GHz ARM Cortex-A53)



Grafik birimi: IMG PowerVR GE8320



Bellek: 3 GB



Dahili depolama: 64 GB



İşletim sistemi: Android 9 Pie



Batarya: 4.050 mAh