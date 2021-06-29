VERİMDER, Adana'da "Anadolu Buluşmaları" etkinliği düzenledi
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VERİMDER, Adana'da "Anadolu Buluşmaları" etkinliği düzenledi

VERİMDER, Adana'da 'Anadolu Buluşmaları' etkinliği düzenledi
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Anadolu Buluşmaları'nın 19'uncusu Adana'da gerçekleştirildi.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Anadolu Buluşmaları'nın 19'uncusu Adana'da gerçekleştirildi.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) ve Dünya Gazetesi iş birliğiyle bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke çapında enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'yi karış karış gezdiklerini aktaran Alkin, "50 milyar dolar civarında bir enerji ithalatımız var. Bunun 17,5 milyar doları doğrudan doğruya binaların ısıtılması ve soğutulmasına gidiyor. Bu rakamın yarıya indirilmesi lazım ki cari açığımızda bir daralma olsun, döviz kuru üzerinde baskı azalsın ve aynı zamanda vatandaşın cebine de bir şeyler girsin." diye konuştu.

Alkin, enerjinin verimli kullanılması halinde cari açığın önemli ölçüde düşeceğini belirterek, bunun döviz kurları üzerindeki baskıyı azaltacağını, enflasyon ve faiz oranlarında iyileşmelere kadar bir fayda ortamı yaratacağını kaydetti.

Büyümenin gerçek kaynağının kişisel tasarruflar olduğunu ifade eden Alkin, bu tasarrufun da enerji verimliliği yoluyla arttırılabileceğini söyledi.

Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz da katıldı.

VERİMDER, Adana'da 'Anadolu Buluşmaları' etkinliği düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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