Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladığı paylaşımında vatandaşlara uyarılarda bulundu. "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor" diyen Bakan Koca, daha fazla özgürlük için tedbirlere eksiksiz uyulması gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha fazla özgürlük için tedbirlere eksiksiz uyulması gerektiğini belirtti.

Bakan Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 34 hasta hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan bin 286 hasta ise taburcu edildi. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 431'e, vaka sayısı 159 bin 797'ye, iyileşen hasta sayısı ise 122 bin 793'e yükseldi.

"83 MİLYONUN BAŞARISI DEVAM ETMELİ"

Bakan Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladığı paylaşımında vatandaşlara uyarılarda bulundu.Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor" diyen Bakan Koca, daha fazla özgürlük için tedbirlere eksiksiz uyulması gerektiğini ifade etti. Koca, "Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, Hep birlikte" ifadelerini kullandı.