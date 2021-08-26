Vergili: "Halk Ekmek Büfelerinde 200 Gram Ekmek 1 Lira 20 Kuruştan Satılacak"
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Vergili: "Halk Ekmek Büfelerinde 200 Gram Ekmek 1 Lira 20 Kuruştan Satılacak"

Vergili: 'Halk Ekmek Büfelerinde 200 Gram Ekmek 1 Lira 20 Kuruştan Satılacak'
Habermetre - Haberler | Toplum

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili 220 gram ekmeğin 2 liraya çıkartılan tarifesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili 220 gram ekmeğin 2 liraya çıkartılan tarifesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Vergili açıklamasında; "Saygıdeğer Karabüklüler; Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetiminin; gerek Valiliğimiz gerekse de Belediyemizin karşı çıkmasına rağmen, 220 gram ekmeği 2 liraya çıkartan tarifeyi onayladığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Karabük Belediyesi olarak halkımıza ucuz ekmek sunmaya devam edeceğiz. Gerekirse Halk Ekmek Fabrikamızın kapasitesini artıracak, muhtarlarımızla yapılacak görüşmeler doğrultusunda mahallelerimizde talep edilen noktalara yeni büfeler koyarak satış noktalarımızı çoğaltacağız.

Halk Ekmek büfelerinde 200 gram ekmek 1 lira 20 kuruştan satılacak" dedi.

Kaynak: Habermetre

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