Vergili: "Halk Ekmek Büfelerinde 200 Gram Ekmek 1 Lira 20 Kuruştan Satılacak"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili 220 gram ekmeğin 2 liraya çıkartılan tarifesiyle ilgili bir açıklama yaptı.