Vergi uygulamalarında "E Dönüşüm"

19.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:55

Vergi Usul Kanunu gereğince düzenlenmesi gereken kağıt faturanın elektronik ortamda, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabına iletilmesi ve elektronikortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan veren e - fatura konusunda yeni yıl ile birlikte yeni düzenlemeler getiriliyor.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde, sanayiciler ve çalışanlarına eğitim hizmet hizmeti sağlayan AOSB Akademi kapsamında, güvenli, hızlı, tasarruflu ve çevre dostu bir uygulama olan e – fatura konusunda seminer düzenlendi.

AOSB Bölge Müdürlüğü Ceyhan Salonu'nda düzenlenen seminerde, Yeminli Mali Müşavir Mehmet Çankaya, "Son düzenlemeler çerçevesinde e- Belge ve e- Defter uygulamaları" konulu sunum yaptı.

Mehmet Çankaya, fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir sistem olan e-fatura konusunda yeni yıl ile birlikte bir takım yeni düzenlemelerin uygulamaya geçeceğini belirterek, e- belgelerin; e-fatura e-arşiv fatura,e-smm, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-gider pusulası, e-bilet,

e-sigorta gider belgesi, e-sigorta poliçesi. e-döviz belgesi ve e-dekonttan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti

"Gelişen teknolojinin imkanlarını kullanmak isteyen birçok firma e- belgeye geçmektedir. 5 Kasım 2019 tarihi itibariyle ülke genelinde 118.951 firma e- fatura kullanmaktadır. e- arşiv fatura mükellefi sayısı 46.926, e- irsaliye mükellef sayısı 975, e-serbest meslek makbuzu mükellefi sayısı 5.842, e-bilet mükellefi sayısı 28, e-müstahsil makbuzu mükellefi sayısı 138, e-defter kullanıcı sayısı ise 86.116'dır."

Mehmet Çankaya,509 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-Belge uygulamalarındaki yeniliklerden söz ederek, "E – Fatura uygulaması Vergi Usul Kanunu'nun 229, 230, 231 ve 232'inci maddeleri gereğince düzenlenmesi gereken kağıt faturanın elektronik ortamda, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabına iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan verir. E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin istisnai durumlar hariç, alış ve satışlarında muhataplarının durumuna bağlı olarak e-fatura e-arşiv fatura düzenlemeleri almaları zorunludur. E-Fatura uygulamasına dahil olabilmek için gerekli teknik idari hazırlıkların yapılması ve uygulamadan yararlanmaya yönelik yöntem ve başvuruya ilişkin süreçlerin tamamlanması gerekir" dedi.

E – faturaya isteğe bağlı geçilebileceği gibi geçmeleri zorunlu olan mükelleflerin de olduğunu ifade eden Mehmet Çankaya, e – belge düzenlenmesi konusundaki tüm detayları anlattığı sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: Bültenler