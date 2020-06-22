Vergi dairesi saldırısı ile ilgili kararın gerekçesi açıklandı-ARŞİV Vergi dairesi saldırısı ile ilgili kararın gerekçesi açıklandıANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili görülen davada, 8 sanığa verilen mahkumiyet kararının gerekçesi açıklandı.

Vergi dairesi saldırısı ile ilgili kararın gerekçesi açıklandı

ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili görülen davada, 8 sanığa verilen mahkumiyet kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, saldırının vergi dairesinin kalabalık olduğu 31 Ocak günü planlandığı; ancak bombanın patlamaması nedeniyle bir gün sonra gerçekleştirildiği belirtildi. Ankara'da Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından çoğu terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi 37'si firari 51 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın, 12 Mart 2020'deki karar duruşmasında, olay yerinde keşif yapan sanıklardan Mahmoud Atıyye'ye, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan 15 yıl, 2 kişiyi 'nitelikle kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıl, 'izinsiz patlayıcı taşımak' suçundan 8 yıl 4 ay olmak üzere 53 yıl 4 ay, saldırının planlayıcısı firari Suriyeli Alan Chıkhmous'un kız kardeşi tutuklu sanık Amina Chıkhmous, tutuksuz sanıklar Mohammad Sheıkh Nahhal ve Abduljawad Almousa'a 'terör örgütüne silah sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Ali Anadeni'ye, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, sanık Reşad Kokan'na, 'silahlı terör örgütünü üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 5 yıl, sanık Endam Gül'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 3 yıl 9 ay, sanık Muhammed Eldibo'ya 'terör örgütü propagandası' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıklar Abdulmecit Mungan, Necah Mungan, Omar Helli, Abdülselem Alp, Mehmet Kokan ve Hüssan Aldabo'nun beraatına hükmeden mahkeme, firari sanıkların dosyasının ayrılmasına karar verdi.

'ZEYTİN DALI HAREKATINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Mahkeme gerekçeli kararında, iddianameye atıfta bulunarak, "20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sonrası terör örgütü adına yayın yapan internet sitelerinden operasyonların durdurulması yönünde yayınlar yapılmaya başlandığı, örgütün üst yöneticilerinden de harekatın sekteye uğratılması yönünde terör örgütü mensuplarına ve müzahir şahıslara talimatlar iletilmeye çalıştığı" tespitleri doğrultusunda saldırının, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları ile Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik gerçekleştirildiği vurgulandı.

'SALDIRIDA ÇOK SAYIDA KİŞİYE ZARAR VERMEYİ AMAÇLADILAR'

Kararda, iki kişinin yaralandığı saldırıyı davanın firari sanığı olan Alan Chıkhmous'un planladığı, Alan Chıkhmous'un, PKK/KCK Terör Örgütü'nün Suriye'deki kolu YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve 'Ebu Serdar' kod adını kullandığının tespit edildiği, saldırıyı gerçekleştiren terörist Ersen Ertogan'ı da olay gününe kadar Mersin'de sakladığı anlatıldı. Kararda, Chıkhmous'un, saldırı öncesi 18 Ocak 2018'de Mahmoud Atıyye ve Ertogan ile birlikte olay yerinde keşif yapmak amacıyla Ankara'ya geldiği ve saldırıyı organize ettiği de anlatıldı. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, saldırı tarihi ilk olarak 31 Ocak 2018 olarak belirledi. Örgütün bu tarihi seçmiş olmasının sebebi ise vergi ödemelerinin son günü olan söz konusu tarihte vergi dairelerinde mesainin 19.00'a kadar uzatılmış olması ve bu saatlerde yapılacak saldırı ile daha fazla kişiye zarar vermeyi amaçladıkları kaydedildi. Kararda, terörist Ertogan'ın eylem tarihi olarak belirlenen 31 Ocak 18.59'da içerisinde bomba bulunan valizle olay yerine geldiği ancak bombanın patlamaması üzerine olay yerinden ayrıldığı, ertesi gün 1 Şubat'ta da tekrar Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne gelerek eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi. Saldırı sonrası Şanlıurfa'ya gitmeye çalışan Ertogan'ın Osmaniye'deki polis çevirmesinde polislerin ihtarına rağmen araçtan inmeyerek uyuşturucu aldığı ve öldüğü de aktarıldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

Kaynak: DHA