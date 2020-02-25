Vergi Dairesi'nden Başkan Ergün'e ziyaret

25.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:24

Vergi Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğuna vurgu yaparak, Vergi Haftası'nın hayırlı olmasını temenni etti.

Manisa Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, Grup Müdürleri Mehmet Uslu, Ruhi Petek ve Hayrettin Çiçek ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. 31'inci Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğuna vurgu yaparak, Vergi Haftası'nın hayırlı olmasını temenni etti. 24 Şubat 1 Mart tarihleri arasında 31'inci Vergi Haftası'nın kutlandığını dile getiren Manisa Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hem iyi bir partnerleri hem de iyi bir mükellefleri olduğunu dile getirdi. Vergi Dairesi başkanı Ramazan Yaşar, vergi haftası kapsamında vergi bilincinin oluşması amacıyla gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında da bilgiler aktardı.

Kaynak: Bültenler