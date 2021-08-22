Vergi borçları yapılandırmada son gün 31 Ağustos
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Vergi borçları yapılandırmada son gün 31 Ağustos

Vergi borçları yapılandırmada son gün 31 Ağustos
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, 7326 sayılı kanun kapsamında belediyeye borcu olan mükelleflerin borçlarını yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021'de sona ereceğini hatırlattı.

Melikgazi Belediyesi, 7326 sayılı kanun kapsamında belediyeye borcu olan mükelleflerin borçlarını yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021'de sona ereceğini hatırlattı.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Ağustos'a kadar bu fırsatı değerlendirmeleri konusunda hatırlatmada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlarımız çıkarılan yasa ile birlikte geçmiş dönemlere ait ile emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ve kanun kapsamında yer alan borçlarla ilgili yapılandırabilecek. Borcu olan vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için 31 Ağustos Salı gününe kadar yapılandırma için başvurmaları gerekiyor. Mükellefler https://www.melikgazi.bel.tr/ adresi üzerinden belediyemize gelmeden borçlarını yapılandırıp ödeme yapılabilecekler. Emlak Müdürlüğünde yoğun bir şekilde yapılandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu yapılanma bina, işyeri, arsa arazi gibi belediyemize emlak borcu olan arkadaşlarımızın borcu. Hakikaten bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. 7326 sayılı yasa kapsamındaki yapılandırmaya 6 bin 120 kişi başvuruda bulundu. Vatandaşlarımızın bu fırsatı kaçırmaması lazım" dedi. - KAYSERİ

Vergi borçları yapılandırmada son gün 31 Ağustos

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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