Venom: Zehirli Öfke filmi oyuncuları kim? Venom: Zehirli Öfke filmi konusu, oyuncuları ve Venom: Zehirli Öfke özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Venom: Zehirli Öfke filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Venom: Zehirli Öfke filmini izleyecek olanların merak ettiği Venom: Zehirli Öfke konusu nedir, Venom: Zehirli Öfke oyuncuları kimler ve Venom: Zehirli Öfke özeti gibi konuları inceliyoruz.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

8 çocuklu Midyatlı sıradan bir kadın olan Xate'nin komşularından tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıydı. Birgün, başına gelenler onun da Midyatlıların da hayatını değiştirdi, Xate Midyat Belediye Başkanı oldu. Devlet işlerinde çocuklarının kendi aralarındaki çocukça rekabeti Midyat halkına kahkahalar attıran maceralara neden oldu. Ama hiçbir şey Xate'yi yolundan döndürmedi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sermiyan Midyat

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Demet Akbağ, Ercan Kesal, Bülent Çolak, Cezmi Baskın

Tür: Komedi Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yapım Yılı: 2012

Vizyon Tarihi : 1 Şubat 2013 Cuma

Senaryo: Sermiyan Midyat

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