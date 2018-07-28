Venezuela'ya İhanet Ettiler

Ilich Ramirez Sanchez, yıllarca istihbarat teşkilatlarından kaçmayı becerebildiği için "çakal, bin bir surat" gibi lakaplarla anıldı. Ünlü Hollywood yıldızları Bruce Wills ve Richard Gere'in de bulunduğu pek çok filme ilham oldu. "Silahlı mücadele benim seçimim değil, ne var ki kurşunları yelpaze ile püskürtmezsiniz." mottosuyla zihinlere kazındı. 24 yıldır Fransa'da cezaevinde tutulan, hakkında onlarca kitap yazılan Çakal Carlos, 1975'te Müslüman olduktan sonra Salim Muhammed adını aldı. Dünya basınına uzun süredir konuşmayan Çakal Carlos, İzdiham Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

DEVRİMCİYİM VE HAYATIMIN SONUNA KADAR ÖYLE KALACAĞIM

Kendini profesyonel bir devrimci olarak tanımlayan, her zaman fikirlerinin, düşüncelerinin arkasında durduğunu belirten Çakal Carlos, "Hayatımın sonuna kadar devrimci olarak kalacağım. Yarın özgürlüğüme kavuşsam da, hayatımın sonuna kadar hapiste kalsam da bu durum değişmeyecek. Venezuela'da devrimi yıktılar, ihanet ettiler. Venezuela'ya dönmemi istemiyorlar. Çünkü sabırlıyım, ayrıca hiç değişmedim. Türk avukatlarım beni iyi bilirler. 68 yaşındayım fakat hâlâ çok güçlüyüm." dedi.

HAPİSHANEDEN ÇIKARSAM KAOSTAKİ ÜLKEME GERİ DÖNERİM

Özgürlüğün tanımını "herkes için eşit hak ve hukuk" olarak tanımlayan Çakal Carlos, "Ben bu özgürlük anlayışı için savaşıyorum. Eğer hapishaneden çıkarsam kendi ülkeme geri dönerim ve huzurun ülkeme geri gelmesi için çabalarım. Doğduğum yıl 1949'da ABD, İngiltere, Fransa gibi Venezuela da zengin ülkeler arasındaydı. Bugün Venezuela çok zayıf. Hâlbuki Venezuela büyük petrol yataklarına, altına, koltana sahip. Koltan önemli bir madde, günümüzde birçok şeyin yapımında kullanılıyor. Lityum, uranyum, bakır yataklarımız var. Her şeye sahibiz. Yapılan hatalar, iç ve dış düşmanlar ülkemi kaosa sürükledi. Ülkeme dönmeyi, barışı ve düzeni yeniden kurmayı istiyorum." açıklamasından bulundu.

HATALARIM VAR AMA MÜCADELEYİ BIRAKMADIM

İdeallerinden vazgeçmediğini vurgulayan Carlos, sözlerini şöyle tamamladı: "Hatalarım var, mükemmel değilim ancak başarısızlıklarım erdemli olduğum gerçeğini değiştirmez. Birçok kişi benim yok edilmemi istiyor ve o günü hasretle bekliyor. Günün birinde belki de öldürüleceğim. Ama yaşayan bir şehit olarak hâlâ hayattayım, mücadeleye devam ediyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Örnek olmaya, başkalarını da direniş hususunda yüreklendirmeye son nefesimi verene dek devam edeceğim."