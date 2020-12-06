Venezuela Devlet Başkanı Maduro, halkı seçimlere katılmaya çağırdı
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, halkı seçimlere katılmaya çağırdı

06.12.2020 21:19 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:22
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, halkı seçimlere katılmaya çağırdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede düzenlenen parlamento seçimleri için halka oy verme çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede düzenlenen parlamento seçimleri için halka oy verme çağrısında bulundu.

Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün pazar. Venezuela'nın büyük günü! Ulusal Meclise yeni milletvekilleri seçmek ve oy vermek için büyük bir sevinçle oy merkezlerine gidiyoruz. Şüphesiz hiç kimsenin evde kalmaması gerektiği, çok önemli bir gün. Herkes oy vermeye!" ifadelerini kullandı.

Maduro, eşiyle seçim merkezine giderek oyunu kullandı.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino, sandıkların güvenliği için tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak, şu ana kadar herhangi bir olayın yaşanmadığını söyledi.

Ülkede 2015'te yapılan parlamento seçimlerine yüzde 74,25 katılım sağlanmış ve muhalefet oyların yüzde 65'inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Mecliste 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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