Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı

04.12.2020 19:18 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:23
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Venezuela Özel Temsilcisinin eşi Cilia Flores'e boşanma karşılığında Amerikan yönetiminin 'kayıtsız şartsız desteğini' teklif ettiğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Venezuela Özel Temsilcisinin eşi Cilia Flores'e boşanma karşılığında Amerikan yönetiminin 'kayıtsız şartsız desteğini' teklif ettiğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sanal olarak düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi Cilia Flores'e Maduro'dan boşanması karşılığında Amerikan yönetiminin kayıtsız şartsız desteğini teklif ettiğini belirtti. Maduro, "Elçileri aracılığıyla Donald Trump ile her zaman bir ilişkimiz oldu" dedi ve ABD diplomatının Cilia'ya Maduro'dan boşanmasını 'öneren' bir mesaj gönderdiğini de sözlerine ekledi. Venezuelalı lider ABD diplomatının gönderdiği mesajda, "Maduro'dan boşanırsan, yurt dışına seyahat edeceksin ve sana tüm desteği vereceğiz Cilia" denildiğini ifade ederek, "Bu bir roman değil. Gerçek bu" dedi.


Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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