Venezuela'da Muhaliflerin Pdvsa ve Citgo'ya Atadığı İsimlere Soruşturma

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, yetkisi bulunmayan, muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in devlet petrol şirketi PDVSA ve ABD'de PDVSA'nın anaparası ile kurulan petrokimya şirketi Citgo'ya "yönetici" olarak atadığı isimler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Saab, Başkent Caracas'ta Başsavcılığın yer aldığı Kamu Bakanlığı binasında yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin yetkili olmayan bir organ tarafından atanmayı kabul ettiklerini hatırlattı.

Ulusal Meclis'in, kendini hem yasamaya hem de Başkan Juan Guiado'ya verdiği "geçici devlet başkanlığı" ile yürütmeye yetkili görmesine işaret eden Saab, "Dünya tarihinde ilk defa bir gaspçı, devletin iki gücünü birden işgal ediyor." dedi.

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince "meşru görülen" Ulusal Meclis, dün yaptığı oturumda, PDVSA ve Citgo'ya "yeni yönetici" atadığını duyurmuştu.

Ulusal Meclis, PDVSA'ya Simon Antune'nin özel yöneticiliğinde Gustavo Velasquez, Carlos Jose Balza, Ricardo Prada ve David Smolansky'yi, Citgo'nun yönetimine ise Luisa Palacios, Edgar Rincon, Luis Urdaneta, Angel Olmeta, Andres Padilla ve Rick Esser'i getirdiğini açıklamıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD ile birçok batı ve Latin Amerika ülkesince tanınan Juan Guaido, PDVSA'ya yaptırım uygulandığı gün, banka hesaplarının kontrolünün kendisine geçtiğini duyurmuştu.

Önceki yaptırımları yüzünden Citgo Petroleum, Ağustos 2017'den bu yana Venezuela'ya para transferi gerçekleştiremiyor. Şirket, bunun yerine, Venezuela ve diğer ülkelere rafine edilmiş petrol ve petrol ürünleri satıyor.

Venezuela petrolünün ABD'deki en büyük ithalatçısı olan Citgo'nun ABD'de 3 bin 500 çalışanı, 5 binden fazla benzin istasyonu, 9 boru hattı ve günlük ortalama 760 bin varillik ham petrolü işleyen 3 rafinerisi bulunuyor.

Kaynak: AA