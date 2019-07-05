Venezuela'da 22 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in tutuklattığı hakim Maria Afiuni dahil 22 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in tutuklanmasını emrettiği hakim Maria Afiuni, 8 yıllık esaretin ardından serbest bırakıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında Venezuela'da bir dizi siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı. Bechelet, serbest bırakılanların hakim Afiuni, gazeteci Braulio Jatar ve 20 öğrenci olduğunu kaydetti.

Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, 2009 yılında hakim Maria Afiuni'nin tutuklanmasını emretmişti. Afuini, 2011 yılından beri ev hapsinde tutuluyordu. - CENEVRE

Kaynak: İHA