Veliaht Prens Selman, Japon İmparatoru ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü.

Japonya İmparatoru Naruhito, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı başkent Tokyo'da bulunan Akasaka Sarayı'nda kabul etti. Prens Selman, İmparator Naruhito'nun yeni imparatorluk dönemini kutladı. Görüşmede iki lider, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ileri taşımak için hemfikir olduklarını dile getirdi. - TOKYO

Kaynak: İHA