Veliaht 1. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Aile bağları, geçmişten gelen sırlar, güç mücadeleleri, aşk ve intikam gibi temaları ele alan Veliaht, sürükleyici senaryosu ve etkileyici oyuncu kadrosuyla seyirciyi ekrana kilitlemeyi hedefliyor. Dizi severler ise merakla Veliaht 1. bölümün tek parça ve full HD izleme linkinin paylaşılıp paylaşılmadığını araştırıyor.

VELİAHT OYUNCU KADROSU

Esenler Otogarı'nın hareketli atmosferinde geçen güçlü bir aşk hikâyesi ve aile içi iktidar mücadelelerini konu alan Veliaht dizisi, deneyimli ve genç isimleri bir araya getiriyor. Kadroda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi birçok tanınan oyuncu yer alıyor.

VELİAHT DİZİ KONUSU

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen Veliaht, Esenler Otogarı'nda yaşanan aile çatışmaları ve büyük bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak. Özgün hikâyesi Tunahan Kurt tarafından kaleme alınırken, senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

Hikâyede, otogarın eski hâkim gücü olan Zülfikar Karslı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle etkisini yitirirken, gözler yurtdışından dönmesi beklenen oğlu Zafer Karslı'ya çevrilir. Babasından kalan borçlarla mücadele eden seyyar tamirci Timur, bu karmaşık ailenin hayatına adım atar ve hiç bilmediği bir dünyanın içine, Zülfikar'ın veliahtı olarak çekilir. Bu noktadan sonra Karslı ailesinin üyeleri Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Reyhan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

VELİAHT 1. BÖLÜM İZLE

Veliaht dizisinin bölümleri Show TV'nin resmi yayın platformları üzerinden takip edilebilir. İlk bölümün yayın tarihi yaklaşırken dizi büyük bir merakla bekleniyor.

VELİAHT KARAKTERLERİ

• Timur: Seyyar tamirci olarak tanıtılır; beklenmedik şekilde "veliaht" olma sürecine dahil olur.

• Reyhan: Karslı ailesinin etkili isimlerinden biri; Timur'la yolları kesişir.

• Zülfikar Karslı: Ailenin reisi; otogarın ve servetin başındaki kişi.

• Yahya: Ailenin güçlü fertlerinden biri; entrikaların içinde yer alır.

• Derya Karslı: Zülfikar'ın çocuklarından biri; aile içi mücadelelerde önemli rol üstlenir.

• Kudret Karslı: Sert ve duygusal yönleriyle dikkat çeken bir aile üyesi.

• Zafer Karslı: Ailenin asıl veliahtı olarak görülür; Timur'la rekabete girer.

• Vezir: Ailenin ve otogarın güç dengelerinde söz sahibi karakterlerden biridir.

• Beyazıt: Aile düzenine ve otogara sadık, önemli yan karakterlerden biridir.

SON TANITIMDA NELER YAŞANDI

Yayımlanan tanıtımda Timur'un (Akın Akınözü) Reyhan'a (Serra Arıtürk) bakışları ile Zafer'in (Bora Akkaş) sözleri dikkat çekerken, Reyhan'ın mesafeli tavırları kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Derya'nın (Hazal Türesan) Yahya (Erkan Kolçak Köstendil) ile göz göze gelmesi geçmiş defterlerin açılacağına işaret ediyor. Vezir'in (Tansu Biçer) Kudret'e (Derya Karadaş) karşı hisleri de ortaya çıkarken, finalde Reyhan'ın Timur'a yönelttiği "Neden kurtardın?" sorusu, dizide yaşanacak çarpıcı gelişmelerin habercisi oluyor.