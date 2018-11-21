Velayet Savaşı Başlıyor! Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'e Velayet Davası Açacak
Kaan Tangöze 24 Kasım Cumartesi günü hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturuyor. Kaan Tangöze, evliliğin ardından iki oğlunu kendisine göstermeyen Seçkin Piriler'e velayet davası açacak.
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre eşi Seçkin Piriler'i Kıvılcım Ural ile aldattıktan sonra hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile evlenmeye karar veren Duman grubunun solisti rockçu Kaan Tangöze, evliliğin ardından eski eşi Seçkin Piriler'e iki oğlu için velayet davası açacak.
ÇOCUKLARINI GÖSTERMİYOR
Kaan Tangöze tarafından aldatılan Seçkin Piriler 2016 yılında evliliğini bitirmişti. Kıvılcım Ural'ın hamile olduğunu öğrenen Piriler'in yıkıldığı ve yakın arkadaşlarına hala Kaan'ı sevdiğini söylediği haberleri çıkmıştı. Hamilelik haberi sonrasında Seçkin Piriler'in, çocuklarını Kaan Tangöze'ye göstermemeye başladığı iddia edilmişti.
Piriler'in kendisine çocuklarını göstermemesine sinirlenen Tangöze'nin, önümüzdeki Cumartesi günü gerçekleşecek nikahın ardından velayet davası için soluğu mahkemede alacağı öne sürüldü.
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Kadın haklı çocuklarını göstermemekteCevap Yaz Yayından Kaldır
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Baba var babacik var. Ayirmak lazimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ben hayır diyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadın çocukları koruyor, adamın yaşantısı yaşantı değil, çocukların psikolojisi bozulur.Cevap Yaz 52 Yayından Kaldır