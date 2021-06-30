Vela Games 17.3 Milyon Dolar Topladı, "Project V" Yolda
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Vela Games 17.3 Milyon Dolar Topladı, "Project V" Yolda

Vela Games 17.3 Milyon Dolar Topladı, 'Project V' Yolda
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Bir grup eski Riot ve EA çalışanı ve geliştiricisi tarafından 2018 yılında kurulan Dublin merkezli stüdyo Vela Games, ilk oyununu oluşturmak için A Serisi fonda 17,3 milyon dolar topladı.

Bir grup eski Riot ve EA çalışanı ve geliştiricisi tarafından 2018 yılında kurulan Dublin merkezli stüdyo Vela Games, ilk oyununu oluşturmak için A Serisi fonda 17,3 milyon dolar .

Finansman turu, Ubisoft ve LVP'nin ek yatırımıyla Novator tarafından yönetildi ve Vela'nın, yeni duyurulan beceri tabanlı bir işbirliği deneyimi olarak tanıtılan 'Project-V' kod adlı projesi üzerinde çalışmaya devam etmesine izin verecek. MOBA ve Multiplayer Online Co-Operative' (MOCO) türündeki oyun merakla bekleniyor.

Vela daha önce tasarımını iyileştirmek üzere 25 kişilik bir geliştirme ekibi kurmak için 6,9 milyon dolar toplamıştı ve en son finansman turu, şirketin bu yılın başlarında ilk halka açık oyun test dönemini başarıyla başlatmasının ardından geldi. Olumlu geri dönüşlerin ardından bir çok firma da bu projede yer almak için sıraya girdi.

Yeni yatırım, Vela'nın son aylarda Blizzard, Epic, Riot ve Moon Studios'tan yetenek katmasıyla ekibini genişletmeye devam etmesine izin verirken, bu yıl ikinci bir test aşaması öncesinde finansal destek de sağlayacak.

Project V daha çıkmadan milyonlarca dolar toplamayı başarmış durumda. Oyun çıktıktan sonra oyuncular da benzer bir ilgiyle karşılık verirse Vela Games'in adını ileride çok daha sık duyabiliriz. Nitekim ve World of Warcraft benzeri iki farklı türde oyunu sırıtmadan kombine etmek sıra dışı bir iş ortaya çıkarabilme potansiyeline sahip.

Kaynak: Turkmmo

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