Vekil Yediyıldız: "2023 yılına kadar birçok projeyi tamamlamayı planlıyoruz"
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Vekil Yediyıldız: "2023 yılına kadar birçok projeyi tamamlamayı planlıyoruz"

Vekil Yediyıldız: '2023 yılına kadar birçok projeyi tamamlamayı planlıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız, 2023 yılına kadar birçok projeyi tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız, 2023 yılına kadar birçok projeyi tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ünye-Akkuş-Niksar karayolu başta olmak üzere Tabakhane Deresi batı yakasında kamulaştırılacak alanlar ve doğu yakasında bulunan asfalt yolun rehabilite edilmesi konularında Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Karayolları 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye, AK Parti Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız da katılarak, Bölge Müdürü Silov'dan yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Samsun'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından Ünye Belediyesi'ni ziyaret eden Milletvekili Yediyıldız, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ile birlikte ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye'nin meselelerinin çözüm noktasında Karayolları Bölge Müdürlüğünü ziyaret kapsamında Tabakhane Deresi'nin batı yakasında acil olarak beş binanın kamulaştırılması ve aynı zamanda da doğu cephesindeki mevcut asfaltın aşınma katının da atılması ile ilgili talepleri ilettiklerini söyledi.

AK Parti Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız da Ünye dahil olmak üzere Ordu ili genelinde devam eden ve planlanan çok sayıda projeyi 2023 yılına kadar tamamlamaya çalışacaklarını belirterek, "Ünye'nin Tabakhane Deresi'nin batı yakasında gerçekleştirilecek istimlaklar ile ilgili zaten bir çalışma var ve devam ediyor. Tabakhane Deresi'nin doğu yakasında bozulmuş olan asfalt ile ilgili de. Karayolları Bölge Müdürümüz söz verdi. Biz, Ünye-Akkuş yolunun da projesini onayladık, inşallah 2022 yılında hallolacak. Ordu'da karayollarımızın dokunmadığı tek yol Ünye-Akkuş-Niksar karayolu. Burayı da inşallah 2022 programına da aldırırsak mevcut yoldaki iyileştirme çalışmaları 2023 yılına hızlıca biter diye düşünüyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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