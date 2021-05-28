CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Politika

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in dün yaşamını yitiren eşi, gazeteci Ziynet Sertel (61) son yolculuğuna uğurlandı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in dün yaşamını yitiren eşi, gazeteci Ziynet Sertel (61) son yolculuğuna uğurlandı.

Bornova ilçesindeki Fidanlık Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP ve AK Parti İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, ailenin yakınları ve gazeteciler katıldı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile oğulları Mustafa ve Özmen Sertel, taziyeleri kabul etti.

Ziynet Sertel'in cenazesi Bornova eski mezarlığa defnedildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Ziynet Sertel, dün gece hayatını kaybetmişti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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