Vekil Işık: "Üretime ara yok"
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Vekil Işık: "Üretime ara yok"

Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamit Aygül ve Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti ilçe başkanı Gökhan Ulusu ve beraberindekilerle birlikte Orhangazi'de tarımsal üretimin devam ettiği bazı tesislerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamit Aygül ve Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti ilçe başkanı Gökhan Ulusu ve beraberindekilerle birlikte Orhangazi'de tarımsal üretimin devam ettiği bazı tesislerde incelemelerde bulundu. Zafer Işık, salgın döneminde üretimin tam gaz devam ettiğini belirterek, Orhangazi ovası tarım üretimi açısından son derece verimli dönemlerini yaşadığını söyledi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamit Aygül, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti İlçe başkanı Gökhan Ulusu, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Mehmet Çınar, Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere, Orhangazi TSO yönetim kurulu başkanı Erol Hatırlı ile birlikte Gemiç altında Seralarda gül yetiştiren üreticileri, Çeltik üreticileri, Örnekköy'de çilek ve yaban mersini üreten üreticilerin ziyaret etti. Heyet ilk önce Gemiç altında yaklaşık 65 bin metrekare alanda seralarda gül üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti. Gül ekimleri ile ilgili bilgi alan Zafer Işık ve beraberindekiler daha sonra Çeltik ekimi yapan bir çiftçiyi de bahçesinde ziyaret etti. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamit Aygül ve beraberindekilerle birlikte daha sonra Örnekköy Mahallesi sınırlarında çilek üreticiliği yapan Sabri ve Salih Bozkurt'un bahçesinde incelemelerde bulundu.

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Çelik, salgın ve sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde üretime ara verilmediğini ve tam gaz üretimin devam ettiğini belirterek, Orhangazi ovası sadece zeytin üretimi açısından değil, bir çok tarımsal ürünleri ile son yıllarda son derece verimli bir dönem yaşadığına dikkat çekti. - BURSA

Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'
Vekil Işık: 'Üretime ara yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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