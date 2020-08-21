Vejetaryen ne demek? Vejetaryen menü örneği: Vejetaryen beslenme türleri
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Vejetaryen ne demek? Vejetaryen menü örneği: Vejetaryen beslenme türleri

Vejetaryen kelimesi, et ürünü tüketmeyen kişiler için kullanılır. Vejetaryenlik içinde altı başlığa ayrılır. Genellikle veganlık ile karıştırılan Vejetaryenlik, hayvansal gıdaları sınırlı ya da hiç tüketmezler. Veganlar ise hayvansal ürün temelli olan hiçbir şeyi tüketmeyip sadece sebze tüketirler. Vejetaryen menü örneği haberimizde.

Vejetaryen ne demek? Vejetaryen menü örneği: Vejetaryen beslenme türleri
21.08.2020 21:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:37

Vejetaryenlik bir seçim olsa da sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Vejetaryenlik; vegan diyeti, lakto vejetaryen diyeti, ova vejetaryen, lakto-ova vejetaryen,bazı gruplar da etler arasında tercih yaparlar, semi-vejetaryen gibi alt türlere ayrılır.

VEJETARYEN NE DEMEK?

Sağlık Bakanlığı'nda yer alan bilgiler ışığında; vejetaryen beslenme, tarih boyunca insanlığın doğal beslenme biçimi olarak kabul edilmiştir.

Vejetaryenlik, bitkisel kaynaklı besinlerin ağırlıklı olarak tüketilmesini içeren bir beslenme tarzıdır. Vejetaryen ise; bitkisel besinleri tüketen, hayvansal besinleri (kırmızı et, tavuk, balık, süt ve sütten yapılan ürünler, yumurta gibi) sınırlı miktarda veya hiç tüketmeyen kişilere verilen isimdir.

VEJETARYEN MENÜ NEDİR?

Söz konusu menü, vejetaryen diyeti yapan yani hayvansal gıdaları sınırlandıran ya da hiç tüketmeyen kişiler için hazırlanan yemeklerden oluşur.

VEJETARYEN BESLENME TÜRLERİ

1. Vegan diyeti: Bunu uygulayanlar hiçbir hayvansal kaynaklı besin tüketmeyip sadece bitkilerle beslenirler. Veganların bazıları arıdan sağlandığı için balı, kemiğin kaynatılmasıyla elde edilen jelatini, süt içerdiği için çikolatayı bile reddetmektedirler. Günümüzde vegan diyeti uygulayanların sayıları oldukça azdır. Veganlar, hayvansal besinleri yemedikleri gibi hayvandan elde edildiği için yün, ipek, deri gibi giysileri giymez, hayvansal yağ içeren sabunları kullanmazlar. Veganların alt grupları da bulunmaktadır.

Zenmakrobiyotik diyet: Diyet, tahıllar, sebze ve meyve ile kurubaklagillerden oluşmaktadır. Bazıları sebze ve meyve ile kurubaklagilleri de diyetten çıkararak sadece tahıl ürünleriyle beslenmektedir.

Fruvitarianlar veya Früitistler: Bunlar sadece meyvelerle ve botanik bakımından meyve sayılan kabak, salatalık, biber ve domates gibi sebzelerle beslenirler. Bu insanlar yediklerinin tekrar toprağa dönerek büyüme döngüsünün devamına inanırlar.

Ravistler: Bunlar besinlerin pişirilmesine inanmazlar. Besinlerin pişirilmesinin besleyici değerlerinin kaybolacağına inanırlar.

2. Lakto vejetaryen diyeti: Bitkisel besinlerle birlikte hayvansal kaynaklı besinlerden süt ve süt ürünlerini tüketirler.

3. Ova vejetaryen diyeti: Diyette bitkisel besinlerle birlikte yumurta da yer alır. Bunun yanında et ve süt tüketmezler.

4. Lakto-ova vejetaryen diyeti: Bu diyeti uygulayanlar öldürülmüş hayvan ürünü yemeyip, hayvan canlı iken ürettiği süt ve yumurtayı tüketirler. Bu uygulama Budizm ve jainizmdeki yaşamın kutsal olduğu ve hayvan öldürmenin ahlaki değerlere aykırı olduğu inancına dayanır. Günümüzde sıklıkla uygulanan vejetaryen beslenme tipidir.

Bazı gruplar da etler arasında tercih yaparlar: Bu diyeti uygulayanlar kırmızı eti yemezler. Bitkisel besinler yanında hayvansal olarak yalnızca kümes hayvanlarını tüketenlere Polo vejetaryen, yalnızca su ürünlerini tüketenlere Pesko vejetaryenler denilmektedir.

6.Semi-vejetaryen diyeti: Kırmızı eti tüketmeyen, sınırlı miktarda tavuk ve balık tüketenlerdir. Semi-vejetaryenler yumurta, süt ve türevlerini serbestçe tüketirler.

VEJETARYEN MENÜ ÖRNEĞİ

Yaşınıza ve aktivitenize bağlı olarak günlük tüketmeniz gereken porsiyon sayılarını, daha önce bahsettiğimiz besin gruplarında belirtilen miktarlardan ayarlayabilirsiniz. Bu yiyeceklerin yanında almanız gereken enerjiye göre ekmek de tüketmelisiniz.

Menü örneklerini besinlerin bulundukları gruptaki diğer benzer bir besin eşdeğeriyle yer değiştirerek kendiniz de diğer günler için yapabilirsiniz.

Vejetaryen ne demek? Vejetaryen menü örneği: Vejetaryen beslenme türleri

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