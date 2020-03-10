Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin KAEÜ'sinde anlatıldı
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Ömer Seyfettin, Edebiyat, Kırşehir, Güncel

Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin KAEÜ'sinde anlatıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin anlatıldı.

10.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:37
Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin KAEÜ'sinde anlatıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin anlatıldı.


Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından "Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin" isimli konferans düzenlendi. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş'ın konuşmacı olarak katıldığı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş, hikayeciliği ile bilinen Ömer Seyfettin'in 88 şiirinin bulunmakta olduğunu söyledi.


Yiğitbaş, konuşmasında; "Seyfettin, silah ve nutuk yerine kalemin ve fikrin gücüne inanıyordu. Ömer Seyfettin son şiiri "Yol" dahil olmak üzere şiirlerinin birçoğunu sone tarzında ve 4+4+3+3 formunda yazmıştır. Şiirlerinde melankoli başta olmak üzere hayal, estetizm ve musiki yer almaktadır. Sanatını besleyen bu düşüncelere şiirlerinde bazen doğrudan bazen de dolaylı biçimde değinir. Yazdığı bu şiirlerde Edebiyat-ı Cedide akımının özel de ise Tevfik Fikret'in etkisi altındadır. Bu etkileşime bağlı olarak da şiirlerinde melankoli ön plana çıkar. Hikayelerinde kimlik inşası ön planda olan Seyfettin'in şiirlerinde ise hüzün yani devrin duygusu hakimdir" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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