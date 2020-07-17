Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dursunoğlu hakkında sosyal medyada birçok güzel mesaj paylaşıldı. Yıllar önce gazeteci Mehmet Ali Birand'la yaptığı efsane program ise sosyal medyanın gündemine düştü.

Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu
17.07.2020 22:54 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:58

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan sunucu Seyfi Dursunoğlu,solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti. 15 gündür hastanede tedavi altında olan Dursunoğlu'nun ardından sosyal medyada birçok güzel paylaşım yapıldı. Bunlardan biri ise 2013'te aramızdan ayrılan gazeteci ve haber spikeri Mehmet Ali Birand'la yaptığı efsane programdı.

Mehmet Ali Birand'ın 32. gün Seyfi Dursunoğlu'nun "Huysuz Virjin"le sohbeti

15 GÜNDÜR HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

15 gün önce mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatan Seyfi Dursunoğlu, solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. 3 gün boyunca yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak tedavi gören usta sanatçı Dursunoğlu, 17 Temmuz Cuma günü saat 20 sıralarında hayatını kaybetti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü Magazin
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak Güncel
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 3. Sayfa
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti Güncel
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Son Dakika: 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Mehmet Han Erkan Akçay Engin Altay Süleyman Soylu
Magazin Ece Erken Ozan Güven Dilan Çıtak Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Asker Ankara 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 22:58:36. #1.15#
title