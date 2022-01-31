Vefat eden Kore gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Vefat eden Kore gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vefat eden Kore gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kore gazisi Ahmet Çakır, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kore gazisi Ahmet Çakır, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Çakır hayatını kaybetti. Merhum gazi Çakır için Kavaklık Camii'nde ikindi namazı sonrası askeri cenaze töreni düzenlendi. Gazi Çakır'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz, çok sayıda protokol üyesi ve Çakır'ın yakınları katıldı. - ZONGULDAK

Vefat eden Kore gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kore gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kore gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ahmet Çakır, Zonguldak, Ereğli, Kore, Yerel, Haber

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