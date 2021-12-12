Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İsmail Yıldızhan son yolculuğuna dualar ile uğurlandı.

Vefat eden Kıbrıs Gazisi Yıldızhan'ın naaşı Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Aşağı Kırzı köyüne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topcu Albay Zekeriya Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın, Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Selami Köksal, Aydıntepe Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Eyüp Kardeş, İl Genel Meclis Üyesi Sinan Birgül, gazi yakınları, vatandaşlar, askeri ve sivil erkan katıldı.

Kıbrıs Gazisi İsmail Yıldızhan kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığına defnedildi. - BAYBURT