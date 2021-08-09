Vefat eden iş insanı Balkaner, son yolculuğuna uğurlandı
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Vefat eden iş insanı Balkaner, son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden iş insanı Balkaner, son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Muhammet Bayram - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da vefat eden iş insanı Mehmet Şen Balkaner (76) Ankara'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İSTANBUL'da vefat eden iş insanı Mehmet Şen Balkaner (76) Ankara'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenazeye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte iş ve spor camiasından birçok kişi katıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Çok sevdiğim, çok saydığım önemli bir iş adamıydı. Allah rahmet eylesin. Çok sporcu bir kimliği vardı. Benim de tenis oynamama vesile olan ağabeylerimden biriydi. Başımız ne zaman sıkışsa her zaman Şen ağabeyimizi arardık. Mekanının cennet olmasını diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Mehmet Şen Balkaner'in oğlu Selim Balkaner ise babasının pek çok farklı alanda önemli işler başardığına değinerek, "Bizim aile her zaman ticaretle uğraştı. Babam da ticaretin içerisinde pek çok iş yaptı, marketler kurdu. Annemi 8 sene evvel kaybetmiştik. Babamı da yeni kaybettik. Değişik hastalıkları vardı. Allah günahlarını affetsin. Sporla yakından ilgilenirdi. Teniste milli sporcu oldu. Birçok antrenör ve sporcu yetiştirdi. Aile olarak tenis kulübü sahibiyiz. Ben de eski sporcuyum. Sayesinde hem ticareti hem sporu bir arada tuttuk" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şen Balkaner'in cenazesi, öğle kılınan cenaze namazı ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.


Vefat eden iş insanı Balkaner, son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden iş insanı Balkaner, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet Bayram

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