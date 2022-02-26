Vefat eden eski Kırşehir Belediye Başkanı Gürses son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR (AA) - Vefat eden eski Kırşehir Belediye Başkanı Cahit Gürses'in cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün 70 yaşında vefat eden Gürses için Kırşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende bir konuşma yapan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı mesajını ileterek, Gürses'in ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da bir süre beraber çalıştıkları Gürses'in hem doktor hem de belediye başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da "Cahit Gürses sadece bir belediye başkanı değildi. Özellikle sosyal belediyecilik anlayışı, alt yapı, üst yapı, kültürel çalışmalarıyla Kırşehir'in makus talihini yenen, köy görünümünden çıkarıp kent kimliğine büründüren bir belediye başkanıydı." diye konuştu.

Buradaki törenden sonra Ahi Evran Camisi'ne getirilen Gürses'in cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Gürses'in ailesi ve yakınları, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cahit Gürses, 1990-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevi yapmıştı.