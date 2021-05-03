Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor
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Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor

Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Valilik bünyesindeki ekipler, merkezde birçok mahallede 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evde hizmet veriyor. Vefa Sosyal Destek Grubu ekip sorumlusu Rıdvan Aldemir, ihtiyaçlarını 112, 155 ve 156 numaralar aracılığıyla ileten vatandaşların taleplerinin jandarma, polis ile Vefa Destek Gurupları tarafından karşılandığını söyledi. Rıdvan Aldemir, "Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların gereksinim duyduğu ihtiyaçları karşılamaya devam ediyoruz. 112, 155 ve 156 numaralar aracılığıyla ekiplerimize ulaşan ihbarları değerlendirip, en kısa sürede ekiplerimizce vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmektedir. Ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı yanı sıra hazırlanan yemekleri mahallelerde ihtiyaç sahibi olan ailelerimize ulaştırıyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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