Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çocuklarına Vali Şentürk'ten hediye
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Necati Şentürk, Bilecik, Yerel, Haber

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çocuklarına Vali Şentürk'ten hediye

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çocuklarına Vali Şentürk'ten hediye -Bilecik Valisi Bilal Şentürk: -"Hikaye, roman ve masal kitaplarının bulunduğu kitapları tek tek imzaladım" -"Biz onları çok seviyoruz, onları unutmuyoruz" Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında...

26.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:18
Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çocuklarına Vali Şentürk'ten hediye

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çocuklarına Vali Şentürk'ten hediye

-Bilecik Valisi Bilal Şentürk:

-"Hikaye, roman ve masal kitaplarının bulunduğu kitapları tek tek imzaladım"

-"Biz onları çok seviyoruz, onları unutmuyoruz"

BİLECİK - Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev yapan personelin çocuklarına kitap ve çeşitli hediyeler gönderdi.

Vali Şentürk, yeni tip korona virüs ile mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan tüm personelin çocuklarına Türk Bayrağı ve kitap ile oyuncakların bulunduğu çantaları hediye etti.

"Hikaye, roman ve masal kitaplarının bulunduğu kitapları tek tek imzaladım"

Çocukların yaşlarına göre, hikaye, roman ve masal kitaplarının bulunduğu kitapları tek tek imzalayan Vali Bilal Şentürk, "Korona virüsle mücadelede özveriyle çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Merkezinde görev yapan personelimiz, çocuklarıyla ve aileleriyle fazla zaman geçiremiyorlar. Bu yıl salgın nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklarımız evinde geçirmek durumunda kaldılar. Biz onları çok seviyoruz, onları unutmuyoruz. Özveriyle çalışan arkadaşlarımızın çocuklarının evde zamanlarını daha anlamlı geçirmelerini sağlamak bakımından birer kitap gönderiyoruz. Daha küçük olan yavrularımıza da oyuncaklar hediye ettik. Salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça çocuklarımızdan ve gençlerimizden dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Bu sürecin üstesinden evde kalarak geleceğimize inancım tamdır. Bu nedenle evde kalalım. Kitap okuyalım" dedi.

Evlere tek tek gidildi

Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Merkezindeki ekipler, arkadaşlarının evlerinin zilini çalarak, çocuklara kitapların ve çeşitli hediyelerin bulunduğu çantaları ulaştırdı. Çocuklar Vali Bilal Şentürk'ten isimlerine yazılı kitaplar ile oyuncakları alınca mutlu olduklarını belirerek, vali amcalarına teşekkür ettiler.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çocuklarına Vali Şentürk'ten hediye

Kaynak: İHA

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