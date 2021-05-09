Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor
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Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Güncel

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile Ramazan ayında evlerinden çıkamayan yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ulaştı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile Ramazan ayında evlerinden çıkamayan yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ulaştı. 500 ailenin ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, bayram öncesi gıda kolilerini de dağıttı.

Korona virüs salgını nedeniyle tam kapanma döneminde evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek ekipleri koşuyor. İlçe genelindeki köylerin yanı sıra yaylalarda kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, gıda kolileri dağıtımını da gerçekleştiriyor. Beşağaç köyü muhtarı Nihat Acer, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle beraber yaşlıların bütün ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi. Acer, "Korona virüs salgını nedeniyle evlerden çıkamayan vatandaşlarımızın yardımına kaymakamlığımız koşuyor. Allah razı olsun bütün ihtiyaçlar karşılanıyor. Bugün de bayram öncesi yardım kolileri ve gıda dağıtımı yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Temer Alim isimli vatandaş ise ekiplerin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek kendilerine teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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