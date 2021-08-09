VEFA İSTANBUL'DA SADECE BİR SEMT ADI DEĞİL

Çatalca'mızda kıymetli bir eğitimci ve önceki iki dönem Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Cem Kara, geçen yıl elim bir hastalık sonucu vefat etmişti.

Çatalca'mızda kıymetli bir eğitimci ve önceki iki dönem Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Cem Kara, geçen yıl elim bir hastalık sonucu vefat etmişti. Cem Kara vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında anıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen anma programında oldukça duygusal anlar yaşandı.

Anma programından bir gün önce akşam saatlerinde Başkanımız Mesut Üner sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, tüm Çatalca halkımızı rahmetli Başkan Cem Kara'yı kabri başındaki anma programına davet etti.

Rahmetli geçmiş dönem Çatalca Belediye Başkanımız Cem Kara'nın kabri başında gerçekleşen anma programlarının ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Cem Kara Başkanımız kıymetli bir eğitimciydi. İlçemizde halkımızın üzerinde eğitim anlamında da büyük bir emeği ve gayreti var. Rahmetli Cem Kara Başkanımız sonrasında ise iki dönemde Çatalca Belediye Başkanı görevinde bulunmuştur. İlçemizin büyümesi ve gelişmesi için alın teri döken herkes başımızın tacıdır ve unutulmayacaktır. İşte içinde bulunduğumuz fani dünyadan baki dünyaya hızlı adımlarla ilerliyoruz. Üç günlük şu fani dünyada birbirimizi sevelim ve sevilelim. Yarınlarda geride kalan eserlerimiz ve anılarımız oluyor. Bugünde geçmiş dönem Çatalca Belediye Başkanımız Cem Kara'yı vefatının yıl dönümünde kabri başında ziyaret ederek anma programına katılım sağladık. Hepimiz makamımız ve mevkiimiz ne olursa bir gün bu fani dünyadan baki dünyaya göç edeceğiz. Bakide kalan bu kubbede olan hoş bir seda. Ayrıca ilçemizde iki dönem Belediye Başkanı olarak görev yapan kıymetli eğitimci Cem Kara'nın ismini çok yakında açacağımız yaşam vadimize vererek sonsuza kadar unutmayacağız. Ruhu şad olsun. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre