VEFA İSTANBUL'DA SADECE BİR SEMT ADI DEĞİL
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VEFA İSTANBUL'DA SADECE BİR SEMT ADI DEĞİL

VEFA İSTANBUL'DA SADECE BİR SEMT ADI DEĞİL
Habermetre - Haberler | Toplum

Çatalca'mızda kıymetli bir eğitimci ve önceki iki dönem Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Cem Kara, geçen yıl elim bir hastalık sonucu vefat etmişti.

Çatalca'mızda kıymetli bir eğitimci ve önceki iki dönem Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Cem Kara, geçen yıl elim bir hastalık sonucu vefat etmişti. Cem Kara vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında anıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen anma programında oldukça duygusal anlar yaşandı.

Anma programından bir gün önce akşam saatlerinde Başkanımız Mesut Üner sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, tüm Çatalca halkımızı rahmetli Başkan Cem Kara'yı kabri başındaki anma programına davet etti.

Rahmetli geçmiş dönem Çatalca Belediye Başkanımız Cem Kara'nın kabri başında gerçekleşen anma programlarının ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Cem Kara Başkanımız kıymetli bir eğitimciydi. İlçemizde halkımızın üzerinde eğitim anlamında da büyük bir emeği ve gayreti var. Rahmetli Cem Kara Başkanımız sonrasında ise iki dönemde Çatalca Belediye Başkanı görevinde bulunmuştur. İlçemizin büyümesi ve gelişmesi için alın teri döken herkes başımızın tacıdır ve unutulmayacaktır. İşte içinde bulunduğumuz fani dünyadan baki dünyaya hızlı adımlarla ilerliyoruz. Üç günlük şu fani dünyada birbirimizi sevelim ve sevilelim. Yarınlarda geride kalan eserlerimiz ve anılarımız oluyor. Bugünde geçmiş dönem Çatalca Belediye Başkanımız Cem Kara'yı vefatının yıl dönümünde kabri başında ziyaret ederek anma programına katılım sağladık. Hepimiz makamımız ve mevkiimiz ne olursa bir gün bu fani dünyadan baki dünyaya göç edeceğiz. Bakide kalan bu kubbede olan hoş bir seda. Ayrıca ilçemizde iki dönem Belediye Başkanı olarak görev yapan kıymetli eğitimci Cem Kara'nın ismini çok yakında açacağımız yaşam vadimize vererek sonsuza kadar unutmayacağız. Ruhu şad olsun. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Abdulahat Arvas Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Haluk Levent Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Merve Çoban Rıza Çalımbay Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VEFA İSTANBUL'DA SADECE BİR SEMT ADI DEĞİL - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 18:30:11. #1.14#

title