Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
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Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı

Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
16.05.2020 23:39 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:42

Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, itiraz üzerine tutuklandı.

Olay, 14 Mayıs Perşembe günü akşam 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımı ile yapılan Vefa Yardımlaşma Grubu'nun ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımı sırasında CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziki tacizi oldu. Bunun üzerine Kaymakam Bingöl ve koruması olaya engel olmak istedikleri esnada şüpheli şahıslar hakaret ederek korumayı hafif şekilde yaraladı.

TUTUKLANIP, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlılardan 3'ü savcılık sorgusundan sonra, 1 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Yıldırım'ın serbest bırakılmasının itiraz edilmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırganlar hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Öğle saatlerinde de 2 CHP Adana Milletvekili Eren Yıldırım'ı adliyeye teslim etti. Yıldırım, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van ve Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırılara değinerek, "Van'da PKK'nın yaptığı HDP'lilerin de içinde olduğu bir terör eylemi yapıldı. Adana'da Vefa Sosyal Destek frubu saldırıya uğradı. Hem hakaret edip hem fiili saldırıda bulunan güruhun CHP Yüreğir İlçe Başkanı ve grubu olduğu anlaşılmıştır. Yöntem farklı zihniyet ve amaç aynıdır. Türkiye bu devlet ve millet düşmanlarına biz bu toprakları bırakmayacağız" diye konuşmuştu.

Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı

Güncel Manşet

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