VEDAŞ Genel Müdürü Ali Aydın, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Genel Müdürü Ali Aydın, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.
AYDIN (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Genel Müdürü Ali Aydın, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.
Aydın, ziyarette Vali Bilmez'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Bilmez ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Aydın'a ziyaretinde Bölge Müdürü Emrullah Okutucu, VEPSAŞ İl Müdürü Murat Taş ve şirket yönetimi eşlik etti.
AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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