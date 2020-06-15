Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
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Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada

Tüm dünyayı etkisi altında koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'de ikinci dalga yaşanıyor. Çin medyası, vaka sayılarındaki artışı "2. dalga başladı" olarak okuyucularına servis ederken, Çin yönetimi virüsün tekrar yayılmasını önlemek adına Pekin'de 10 mahalleyi karantina altına aldı.

15.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:36

Tüm dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol etmek için uğraşırken Çin'den korkutucu bir haber geldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyaya yayılarak bugüne kadar 435 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 8 milyon insanın hastalanmasına neden oldu.

Bir süredir yeni vaka ve ölüm sayıları düşmeye başlayan Çin de dünya ülkelerinin çoğu gibi sıkı karantina uygulamalarını gevşetmiş, hayat yeniden normale dönmeye başlamıştı.

Ancak uygulanmaya devam edilen tedbirlere ve yaz sıcaklarının başlamış olmasına rağmen beklenen olmadı ve Çin'den kaygı verici haberler gelmeye başladı.

İKİNCİ DALGA BAŞLADI

Çin medyası son dakika olarak duyurduğu haberinde, ülkede ikinci dalganın yaşandığını duyurdu.

Yetkililer, başkent Pekin'de 10 mahalleyi, virüsün yayılmasını engellemek üzere karantina altına aldığı bildirildi.

ÇİN'DE 49 YENİ VAKANIN 36'SI PEKİN'DE

Çin'de son 24 saatte 49 vaka tespit edildi. Çin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 49 vakanın 39'unun Çin'den, 10'unun ise dışarıdan geldiği belirtildi.

Vakalarının 36'sının ise başkent Pekin'den olduğu duyuruldu.

Ülkede son verilere göre 83 bin 181 vakanın 78 bin 370'i iyileşti ve toplamda 4 bin 634 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Başkentteki vakaların tamamının Pekin'deki Xinfadi pazarıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

HEPSİ AYNI PAZAR YERİNDEN

Böylece Pekin'deki Xinfadi pazarıyla ilişkili vaka sayısı 79'a yükseldi.

Ayrıca, yine Xinfadi pazarıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olarak Liaoning eyaletinde de 2 vaka bulunuyor.

Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamasında korona virüs kaynaklı yeni can kaybı ise bildirilmedi.

Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada

Dünya Manşet

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