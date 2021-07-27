VCT Sunucuları Hafta 2 Ana Etkinlik tahminlerini yaptı!

VALORANT Challengers Hafta 2 Ana Etkinlik'te görev alan sunucular tahminlerini yaptı!

Hepimizin farklı oyunlardan bir şekilde tanıdığı VCT Sunucuları Hafta 2 Ana Etkinlik tahminlerini yaptı.

VALORANT Challengers EMEA Playoff'larında mücadele edecek 3. takımın belli olacağı "VCT Ana Etkinlik" başladı. Peki ya turnuvanın sunucularının oynanacak maçlar sonucunda "EMEA Playoff"larında mücadele edeceği takım hakkında tahminleri neler? İsterseniz gelin bu tahminlere birlikte göz atalım.

Karahan: Futbolist

Vlad: Futbolist

Root: Futbolist

Gtrst: Futbolist

Hetze: Futbolist

Mehitra: Futbolist

Noeldayı: Futbolist

SencerEZ: Futbolist

Tahminlere göz attığımızda 8 takım arasından öne çıkan takım "Futbolist" gibi görünüyor. Futbolist'in Ana Etkinlik şampiyonu olup EMEA Playoff'larına kalacağını düşünen sunucular acaba yanılacak mı? Bu sorunun cevabını en geç 29 Temmuz günü öğrenmiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros