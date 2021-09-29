VCT 2021: Last Chance Qualifier için harita güncellemesi geldi

Kuzey Amerika, EMEA, APAC ve Güney Amerika bölgeleri için ayrı ayrı düzenlenecek olan VCT 2021: Last Chance Qualifier(Son Şans Elemesi) etkinliği için onlarca takım gün sayarken, VCT'nin Avrupa sosyal medya hesapları üzerinden turnuva hakkında bir bilgilendirme paylaşıldı.

27 Eylül Pazartesi günü paylaşılan kısa ve öz bilgilendirmeye göre Last Chance Qualifier etkinliğinde oyunun son ve sekizinci haritası Fracture'ın devre dışı bırakılacak ve takımlar tarafından seçilemeyecek.

Amerika'da bulunan ve oldukça gizli bir deney tesisi olan Fracture haritasını oyunun son büyük espor etkinliği olan VALORANT Champions Tour 2021: Aşama 3 Masters - Berlin'de de oynanırken görmemiştik.

Twitter üzerinden yapılan açıklamayı aşağıda görebilirsiniz. Ayrıca espor izleyicileri olarak Fracture haritası için alınan bu karar hakkında sizler ne düşünüyorsunuz?

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